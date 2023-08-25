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В Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К (відбій)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

По усій території України сьогодні, 25 серпня, було оголошено про повітряну тривогу. В Росії зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 17:10 мапа повітряних тривог виглядає так:

Фото: Карта тривог (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт МіГ-31К на території країни-терориста.

"Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка", - пише пресслужба.

Відбій

Станом на 17:37 в Україні почали оголошувати про відбій повітряної тривоги.

Фото: Карта тривог (alerts.in.ua)

Обстріли України

Останні кілька місяців російські загарбники посилено атакують Україну за допомогою ракет та дронів. Окупанти націлюються як на цивільну інфраструктуру, так і на аеродроми чи порти. Внаслідок ворожих атак гинуть і отримують поранення мирні жителі.

В ніч на 25 серпня росіяни двічі атакували Одеську область ракетами. Усі ракети були збиті, а інформації про пошкодження поки немає.

Окрім того, повідомлялося, що сили ППО знищили ракету та дрон у Дніпропетровській області. Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід у Грушівській громаді.

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