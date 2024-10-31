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В Україні оголосили про початок опалювального сезону: якими будуть тарифи на газ і опалення

Фото: тарифи на газ та опалення змінюватися не будуть до весни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В українських містах розпочався опалювальний сезон. "Нафтогаз" не змінюватиме тарифи на газ для населення для виробників тепла принаймні до весни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова у Facebook.

"Нафтогаз продовжує постачати газ на умовах ПСО, тому ціни на газ для підприємств теплокумуненерго, виробників електроенергії та населення залишаються незмінними до кінця квітня 2025 року", - написав він.

За його словами, станом на сьогодні Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" уклала договори на постачання газу з усіма підприємствами теплокомуненерго, які подали відповідні заявки.

Як зазначив Чернишов, попри постійні атаки на газовидобувні об’єкти та масовані обстріли наших ПСГ в квітні-серпні цього року, група "Нафтогаз" накопичила достатньо газу для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2024/2025.

З початку року компанії Групи - "Укргазвидобування" та "Укрнафта" - видобули на понад 7% більше газу, ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, вдалося відновити видобуток газу UNB - "Укрнафтобуріння" на Сахалінському родовищі.

"Під час опалювального сезону 2023/2024 років Україна використала 6,7 млрд кубометрів газу з підземних сховищ "Укртрансгаз - Оператор газосховищ України". Цього року розраховуємо приблизно на такі ж показники", - додав Чернишов.

Нагадаємо, стандартна дата початку опалювального сезону в Україні - 15 жовтня. Однак рішення про початок подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

У Києві вирішили розпочати опалювальний сезон для житлового фонду з 30 жовтня.

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Опалювальный сезонНафтогаз України