В Україні оголосили про початок опалювального сезону: якими будуть тарифи на газ і опалення

"Нафтогаз продовжує постачати газ на умовах ПСО, тому ціни на газ для підприємств теплокумуненерго, виробників електроенергії та населення залишаються незмінними до кінця квітня 2025 року", - написав він.

За його словами, станом на сьогодні Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" уклала договори на постачання газу з усіма підприємствами теплокомуненерго, які подали відповідні заявки.

Як зазначив Чернишов, попри постійні атаки на газовидобувні об’єкти та масовані обстріли наших ПСГ в квітні-серпні цього року, група "Нафтогаз" накопичила достатньо газу для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2024/2025.

З початку року компанії Групи - "Укргазвидобування" та "Укрнафта" - видобули на понад 7% більше газу, ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, вдалося відновити видобуток газу UNB - "Укрнафтобуріння" на Сахалінському родовищі.

"Під час опалювального сезону 2023/2024 років Україна використала 6,7 млрд кубометрів газу з підземних сховищ "Укртрансгаз - Оператор газосховищ України". Цього року розраховуємо приблизно на такі ж показники", - додав Чернишов.