В Украине объявили о начале отопительного сезона: какими будут тарифы на газ и отопление

"Нафтогаз продолжает поставлять газ на условиях ПСО, поэтому цены на газ для предприятий теплокумэнерго, производителей электроэнергии и населения остаются неизменными до конца апреля 2025 года", - написал он.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключила договоры на поставку газа со всеми предприятиями теплокоммунэнерго, которые подали соответствующие заявки.

Как отметил Чернышов, несмотря на постоянные атаки на газодобывающие объекты и массированные обстрелы наших ПХГ в апреле-августе этого года, группа "Нафтогаз" накопила достаточно газа для устойчивого прохождения осенне-зимнего периода 2024/2025.

С начала года компании Группы - "Укргаздобыча" и "Укрнафта" - добыли более 7% больше газа, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, удалось восстановить добычу газа UNB – "Укрнефтебурение" на Сахалинском месторождении.

"Во время отопительного сезона 2023/2024 годов Украина использовала 6,7 млрд кубометров газа из подземных хранилищ "Укртрансгаз - Оператор газохранилищ Украины". В этом году рассчитываем примерно на такие же показатели", - добавил Чернышев.