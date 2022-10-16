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В Україні оголосили нагороду за взяття у полон Гіркіна: обіцяють 50 тисяч доларів

Фото: В Україні оголосили нагороду за взяття у полон Гіркіна
Автор: Олег Васьків

В Україні обіцяють виплатити 50 тисяч доларів тому, хто візьме у полон колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Сергія Стерненка.

Український активіст перепублікував фото, на якому російський воєнний злочинець у військовій формі стоїть разом зі своєю дружиною Мирославою Регінською.

"Дам з особистих заощаджень 10 000 доларів тому, хто візьме Гіркіна у полон", - підписав пост Стерненко.

Згодом лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, військовий Валерій Маркус, тенісист Сергій Стаховський та голова Луганської ОВА Сергій Гайдай висловили бажання приєднатися.

Кожен із них пообіцяв додати по 10 тисяч доларів.

Таким чином, винагорода за живого полоненого Гіркіна зросла вже до 50 тисяч доларів.

"Відчуваю, що нам у багажнику його можуть привезти буряти", - підсумував Стерненко.

Варто зазначити, що світлину з російським воєнним злочинцем у війській формі першою оприлюднила його дружина.

Опісля з'явилося припущення, що Гіркін відправився на фронт. Саме це і спонукало українців пообіцяти гроші за взяття його у полон.

Нагадаємо, 13 жовтня колишнього ватажка бойовиків затримали у тимчасово окупованому Криму.

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