В Україні оголосили масштабну тривогу: злетіли МіГ-31К

У всіх регіонах України сьогодні, 1 липня, вдень було оголошено повітряну тривогу. Причина - зліт російських літаків МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

За інформацією Повітряних сил, росіяни підняли ще один МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" (Нижньогородська область).

Як зазначили у Повітряних силах, ракетна небезпека через зліт МіГ-31К є для всіх регіонів України.

Тривоги в Україні

Нагадаємо, у низці регіонів України сьогодні, 1 липня, вже кілька разів оголошували повітряні тривоги. Зокрема, небезпека балістики була для північних регіонів та Києва.

Також учора, 30 червня, росіяни намагалися завдати ракетного удару по Києву. В Оболонському районі уламки ракети впали на житловий будинок, почалася пожежа.

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, у столиці через російську атаку було двоє постраждалих, у них - гостра реакція на стрес.

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