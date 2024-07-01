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В Україні оголосили масштабну тривогу: злетіли МіГ-31К

Україна, Понеділок 01 липня 2024 16:40
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В Україні оголосили масштабну тривогу: злетіли МіГ-31К Ілюстративне фото: росіяни підняли МіГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

У всіх регіонах України сьогодні, 1 липня, вдень було оголошено повітряну тривогу. Причина - зліт російських літаків МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Як зазначили у Повітряних силах, ракетна небезпека через зліт МіГ-31К є для всіх регіонів України.

В Україні оголосили масштабну тривогу: злетіли МіГ-31КФото: карта повітряних тривог (скріншот)

Військові закликали українців не ігнорувати сигнал тривоги.

Оновлено 17:01

За інформацією Повітряних сил, росіяни підняли ще один МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" (Нижньогородська область).

Тривоги в Україні

Нагадаємо, у низці регіонів України сьогодні, 1 липня, вже кілька разів оголошували повітряні тривоги. Зокрема, небезпека балістики була для північних регіонів та Києва.

Також учора, 30 червня, росіяни намагалися завдати ракетного удару по Києву. В Оболонському районі уламки ракети впали на житловий будинок, почалася пожежа.

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, у столиці через російську атаку було двоє постраждалих, у них - гостра реакція на стрес.

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