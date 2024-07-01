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В Украине объявили масштабную тревогу: взлетели МиГ-31К

Украина, Понедельник 01 июля 2024 16:40
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В Украине объявили масштабную тревогу: взлетели МиГ-31К Иллюстративное фото: россияне подняли МиГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Во всех регионах Украины сегодня, 1 июля, днем была объявлена воздушная тревога. Причина - взлет российских самолетов МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отметили в Воздушных силах, ракетная опасность из-за взлета МиГ-31К есть для всех регионов Украины.

В Украине объявили масштабную тревогу: взлетели МиГ-31КФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Военные призвали украинцев не игнорировать сигнал тревоги.

Обновлено 17:01

Согласно информации Воздушных сил, россияне подняли еще один МиГ-31К из аэродрома "Саваслейка" (Нижегородская область).

Тревоги в Украине

Напомним, в ряде регионов Украины сегодня, 1 июля, уже несколько раз объявляли воздушные тревоги. В частности, опасность баллистики была для северных регионов и Киева.

Также вчера, 30 июня, россияне пытались нанести ракетный удар по Киеву. В Оболонском районе обломки ракеты упали на жилой дом, начался пожар.

Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, в столице из-за российской атаки было двое пострадавших, у них - острая реакция на стресс.

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Воздушные силы Украины Война в Украине Воздушная тревога
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