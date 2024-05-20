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В Україні оголосили масштабну тривогу: що відомо (відбій)

Фото: в Україні оголосили масштабну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 10:01, повітряну тривогу оголосили в усіх регіонах України. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 10:03 (alerts.in.ua)

Як пояснюють в Повітряних силах Збройних сил України (ЗСУ), повітряна тривога пов'язана зі зльотом винищувача МіГ-31К, який є також носієм ракет "Кинджал". 

Ба більше, о 09:56 було повідомлення про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку. Тоді ж Повітряні сили також попередили про ракету в напрямку Миргорода, яка потім полетіла через Полтавську область.

Відбій повітряної тривоги 

Станом на 10:34, в областях поступово почали оголошувати про відбій повітряної тривоги. 

Масовані обстріли Росії 

Останні місяці російські терористи посилили удари по території України. Лише у ніч на 20 травня ворог застосував проти країни: 

  • балістичну ракету "Іскандер-М", яку запустив у напрямку Харківської області; 
  • 29 БпЛА типу "Шахед". 

Загалом протиповітряна оборона (ППО) знищила 29 "Шахедів" у:

  • Одеській;
  • Миколаївській;
  • Полтавській;
  • Львівській областях.

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Російська ФедераціяВійна в УкраїніПовітряна тривога