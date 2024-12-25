В Україні оголосили масштабну тривогу: Росія запустила ракети

За останньою інформацією, станом на 05:25 з акваторії Чорного моря зафіксовано пуски ракети типу "Калібр". Моніторингові канали повідомляли, що Росія вивела в море 3 кораблі. Однак зазначимо, що інформація про кількість кораблів неофіційна.

Крім того, вночі Росія підняла з аеродрому Оленья стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Моніторингові канали також писали, що нібито було здійснено пуски крилатих ракет.

Водночас зазначимо, що Росія продовжує атакувати Україну дронами. БпЛА досі фіксують Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Оновлено о 05:36

У КМВА підтвердили, що тривога пов'язана з ракетною небезпекою. Українців закликали не ігнорувати тривогу.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:33 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжує у більшості областей України.