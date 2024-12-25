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В Україні оголосили масштабну тривогу: Росія запустила ракети

Фото: Росія атакує Україну дронами та ракетами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 25 грудня, у більшості областей України продовжуєтсья повітряна тривога. Росія запустила по Україні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За останньою інформацією, станом на 05:25 з акваторії Чорного моря зафіксовано пуски ракети типу "Калібр". Моніторингові канали повідомляли, що Росія вивела в море 3 кораблі. Однак зазначимо, що інформація про кількість кораблів неофіційна.

Крім того, вночі Росія підняла з аеродрому Оленья стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Моніторингові канали також писали, що нібито було здійснено пуски крилатих ракет.

Водночас зазначимо, що Росія продовжує атакувати Україну дронами. БпЛА досі фіксують Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Оновлено о 05:36

У КМВА підтвердили, що тривога пов'язана з ракетною небезпекою. Українців закликали не ігнорувати тривогу.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:33 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжує у більшості областей України.

Нагадаємо, що зранку у суботу, 21 грудня, в Україні також була масштабна тривога. Її причиною був не зліт літаків, зокрема, МіГ-31К, як зазвичай це буває, а загроза застосування балістики.

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