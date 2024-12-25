RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В Украине объявили масштабную тревогу: Россия запустила ракеты

Фото: Россия атакует Украину дронами и ракетами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 25 декабря, в большинстве областях Украины продолжается воздушная тревога. Россия запустила по Украине ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По последней информации, по состоянию на 05:25 из акватории Черного моря зафиксированы пуски ракеты типа "Калибр". Мониторинговые каналы сообщали, что Россия вывела в море 3 корабля. Однако отметим, что информация о количестве кораблей неофициальная.

Кроме того, ночью Россия подняла с аэродрома Оленья стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Мониторинговые каналы также писали, что якобы были осуществлены пуски крылатых ракет.

В то же время отметим, что Россия продолжает атаковать Украину дронами. БпЛА до сих пор фиксируют Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Оновлено о 05:36

У КМВА підтвердили, що тривога пов'язана з ракетною небезпекою. Українців закликали не ігнорувати тривогу.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:33 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжує у більшості областей України.

 

Напомним, что утром в субботу, 21 декабря, в Украине также была масштабная тревога. Ее причиной был не взлет самолетов, в частности, МиГ-31К, как обычно это бывает, а угроза применения баллистики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине