В Україні оголосили масштабну тривогу: Росія запустила ракети

Зранку, 11 листопада, у Києві та в багатьох інших областях України огосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала ракетна небезпека.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні о 06:52.
Перед цим військові повідомляли, що ворог підняв у небо 8 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Також вони попередили, що сигнал повітряної тривоги пов'язаний саме перебуванням у повітряному просторі. Пізніше, у ПС заявили, що літаки здійснили пуск ракет.
О 06:57 у Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що зокрема, для столиці існує ракетна небезпека.
Станом на 06:53 тривога продовжується у більшості областей України.
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