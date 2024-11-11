В Україні оголосили масштабну тривогу: Росія запустила ракети

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні о 06:52.

Перед цим військові повідомляли, що ворог підняв у небо 8 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Також вони попередили, що сигнал повітряної тривоги пов'язаний саме перебуванням у повітряному просторі. Пізніше, у ПС заявили, що літаки здійснили пуск ракет.

О 06:57 у Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що зокрема, для столиці існує ракетна небезпека.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:53 тривога продовжується у більшості областей України.