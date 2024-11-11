UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

В Україні оголосили масштабну тривогу: Росія запустила ракети

Фото: Росія атакує Україну ракетами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 11 листопада, у Києві та в багатьох інших областях України огосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала ракетна небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні о 06:52.

Перед цим військові повідомляли, що ворог підняв у небо 8 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Також вони попередили, що сигнал повітряної тривоги пов'язаний саме перебуванням у повітряному просторі. Пізніше, у ПС заявили, що літаки здійснили пуск ракет.

О 06:57 у Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що зокрема, для столиці існує ракетна небезпека.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:53 тривога продовжується у більшості областей України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні