В Украине объявили масштабную тревогу: Россия запустила ракеты

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении в 06:52.

Перед этим, в 05:51 военные сообщали, что враг поднял в небо 8 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также они предупредили, что сигнал тревоги связан именно с пребыванием вражеских самолетов в воздушном пространстве. Позже в ПС заявили, что самолеты осуществили пуск ракет.

"Воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря", - написали военные в 06:25.

В 06:57 в Киевской городской военной администрации подтвердили, что в частности, для столицы, существует ракетная опасность.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:53 тревога продолжается в большинстве областей Украины.