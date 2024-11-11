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В Украине объявили масштабную тревогу: Россия запустила ракеты

Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 11 ноября, в Киеве и во многих других областях Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной сигнала послужила ракетная опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении в 06:52.

Перед этим, в 05:51 военные сообщали, что враг поднял в небо 8 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также они предупредили, что сигнал тревоги связан именно с пребыванием вражеских самолетов в воздушном пространстве. Позже в ПС заявили, что самолеты осуществили пуск ракет.

"Воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря", - написали военные в 06:25.

В 06:57 в Киевской городской военной администрации подтвердили, что в частности, для столицы, существует ракетная опасность.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:53 тревога продолжается в большинстве областей Украины.

Напомним, что ночью враг традиционно пытался атаковать Украину дронами. В частности, сигнал воздушной тревоги объявили в Киеве и ряде других областей Украины. По состоянию на 06:00 в Воздушных силах ВСУ сообщили об отбое угрозы применения БпЛА.

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