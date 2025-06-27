В Україні оголосили масштабну тривогу: в чому причина

Нагадаємо, вранці в середу, 18 червня, в Україні теж оголошували масштабну повітряну тривогу. Причиною теж був зліт ворожого МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

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