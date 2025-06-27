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В Україні оголосили масштабну тривогу: в чому причина

Фото: наразі ракетна небезпека для всієї країни (wikipedia.org)
Автор: Едуард Ткач

В нічна 27 червня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу став зліт МіГ-31К та фіксація щонайменше одної ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ)", - йдеться у повідомленні о 01:02.

Після цього військові зафіксували мінімум одну ракету.

Фото: попередження військових про ракетну небезпеку (скриншот)

Де оголосили тривогу

Станом на 01:07 тривога досі по всій території України.

Нагадаємо, вранці в середу, 18 червня, в Україні теж оголошували масштабну повітряну тривогу. Причиною теж був зліт ворожого МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

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