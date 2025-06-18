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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина

Середа 18 червня 2025 11:52
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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина Ілюстративне фото: в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт ворожого МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 11:44 повітряну тривогу оголошено по усій території країни. В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина

Фото: повітряна тривога станом на 11:44 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів території України. Для атак терористи застосовують ракети різних типів, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) та безпілотні літальні апарати (БпЛА). Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.

До атак безпілотниками ворог вдається фактично щоночі. Наприклад, в ніч на 18 червня Росія випустила по Україні 58 дронів з різних напрямків.

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Війна в Україні Повітряна тривога
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