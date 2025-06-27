В Украине объявили масштабную тревогу: в чем причина

Напомним, утром в среду, 18 июня, в Украине тоже объявляли масштабную воздушную тревогу. Причиной тоже был взлет вражеского МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.