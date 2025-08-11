ua en ru
Пн, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31К

Понеділок 11 серпня 2025 13:58
UA EN RU
В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31К Фото: Повітряна тривога в Україні 11 серпня (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні 11 серпня оголосили повітряну тривогу через зліт в РФ винищувача МіГ-31К. Цей літак несе ракету "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - сказано у повідомленні віськових.

Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають зберігати спокій і, у разі загрози, негайно спускатися в укриття.

Водночас в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи сил ППО.

Карта повітряних тривог станом на 13:55

В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31К

За заявами РФ, "Кинджал" може нести як звичайну, так і ядерну бойову частину. Ракета здійснює політ по балістичній траєкторії, але через високу швидкість та маневреність на останньому етапі підльоту її вкрай важко знищити.

У 2023-2024 роках українська ППО (зокрема, системи Patriot - ред.) вже кілька разів успішно перехоплювала "Кинджали", що спростовує міф про їхню абсолютну невразливість.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряна тривога
Новини
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН