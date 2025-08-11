В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К

В Украине 11 августа объявили воздушную тревогу из-за взлета в РФ истребителя МиГ-31К. Этот самолет несет ракету "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram .

В то же время в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы сил ПВО.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и, в случае угрозы, немедленно спускаться в укрытие.

По заявлениям РФ, "Кинжал" может нести как обычную, так и ядерную боевую часть. Ракета осуществляет полет по баллистической траектории, но из-за высокой скорости и маневренности на последнем этапе подлета ее крайне трудно уничтожить.

В 2023-2024 годах украинская ПВО (в частности, системы Patriot - ред.) уже несколько раз успешно перехватывала "Кинжалы", что опровергает миф об их абсолютной неуязвимости.