ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К

Понедельник 11 августа 2025 13:58
UA EN RU
В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К Фото: Воздушная тревога в Украине 11 августа (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине 11 августа объявили воздушную тревогу из-за взлета в РФ истребителя МиГ-31К. Этот самолет несет ракету "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сказано в сообщении военных.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и, в случае угрозы, немедленно спускаться в укрытие.

В то же время в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы сил ПВО.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:55

В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К

По заявлениям РФ, "Кинжал" может нести как обычную, так и ядерную боевую часть. Ракета осуществляет полет по баллистической траектории, но из-за высокой скорости и маневренности на последнем этапе подлета ее крайне трудно уничтожить.

В 2023-2024 годах украинская ПВО (в частности, системы Patriot - ред.) уже несколько раз успешно перехватывала "Кинжалы", что опровергает миф об их абсолютной неуязвимости.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушная тревога
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН