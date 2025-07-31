В Україні оголосили масштабну тривогу через російський МіГ-31К

Ракета "Кинджал"

При зльоті російського винищувача МіГ-31К по всій Україні оголошують повітряну тривогу, оскільки такі літаки можуть бути озброєні гіперзвуковою ракетою Х-47М2 "Кинджал".

Ця ракета здатна розвивати швидкість до 12 000 км/год (приблизно 10 Махів), що робить її практично невразливою для більшості систем протиповітряної оборони, але це не стосується ППО Patriot.

Крім того, "Кинджал" може маневрувати на всьому протязі польоту і вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

Нагадаємо, останній раз повітряну тривогу через загрозу запуску "Кинджала" оголошували 30 липня, проте ракети не було зафіксовано, і невдовзі оголосили відбій.