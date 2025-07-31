В Украине объявили масштабную тревогу из-за российского МиГ-31К

Ракета "Кинжал"

При взлете российского истребителя МиГ-31К по всей Украине объявляют воздушную тревогу, поскольку такие самолеты могут быть вооружены гиперзвуковой ракетой Х-47М2 "Кинжал".

Эта ракета способна развивать скорость до 12 000 км/ч (примерно 10 Махов), что делает ее практически неуязвимой для большинства систем противовоздушной обороны, но это не касается ПВО Patriot.

Кроме того, "Кинжал" может маневрировать на всем протяжении полета и поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

Напомним, последний раз воздушную тревогу из-за угрозы запуска "Кинжала" объявляли 30 июля, однако ракеты не было зафиксировано, и вскоре объявили отбой.