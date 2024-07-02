Росіяни завдають ударів по Харкову

Російські окупанти сьогодні, 2 липня, б'ють по Харкову. У Харківській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram , голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

До вибухів у Харкові Повітряні сили попереджали про запуски керованих авіаційних бомб у бік міста.

У свою чергу Синєгубов зазначив, що росіяни завдають ударів.

Терехов заявив, що у Харкові чутно гучні звуки. Він закликав місцевих жителів бути обережними.

Вибухи у Харкові

Зазначимо, що Харків практично регулярно перебуває під російськими обстрілами, оскільки він знаходиться недалеко від кордону з РФ. Найчастіше окупанти використовують для ударів по місту керовані авіаційні бомби, які мають значну руйнівну силу.

Але такі авіабомби не завжди долітають до цілі. Іноді вони падають на території Бєлгородської області, оскільки вони виготовлені з дешевого обладнання.

Учора, 1 липня, The Washington Post написало, що за рік росіяни скинули на Бєлгородську область майже 40 авіабомб. Це зазначено у перехопленому внутрішньому документі РФ.

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