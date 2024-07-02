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В Україні оголосили масштабну тривогу через МіГ

Україна, Вівторок 02 липня 2024 16:40
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В Україні оголосили масштабну тривогу через МіГ Ілюстративне фото: в Україні оголошено масштабну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні сьогодні, 2 липня, вдень було оголошено масштабну тривогу. Причиною є зліт російського літака МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Як зазначили у Повітряних силах, МіГ-31К злетів з російського аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області.

В Україні оголосили масштабну тривогу через МіГФото: карта повітряних тривог (скріншот)

Через це ракетну небезпеку оголошено в усіх регіонах України.

Оновлено 17:09

Відбій повітряної тривоги через МіГ-31К.

Тривоги через МіГів

Нагадаємо, в Україні часто оголошують масштабні повітряні тривоги, причиною яких є зліт російського винищувача МІГ-31К.

Такі літаки окупантів можуть нести надзвукові ракети "Кинжал". Ними росіяни вже неодноразово атакували Україну. Але, при цьому, українські захисники збивали частину запущених ракет за допомогою систем ППО Patriot.

Варто зауважити, що нещодавно вибухи пролунали у Харкові. Це сталося після того, як росіяни запустили у бік міста керовані авіаційні бомби.

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