В Україні оголосили масштабну тривогу через МіГ

В Україні сьогодні, 2 липня, вдень було оголошено масштабну тривогу. Причиною є зліт російського літака МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

Через це ракетну небезпеку оголошено в усіх регіонах України.

Як зазначили у Повітряних силах, МіГ-31К злетів з російського аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області.

Тривоги через МіГів

Нагадаємо, в Україні часто оголошують масштабні повітряні тривоги, причиною яких є зліт російського винищувача МІГ-31К.

Такі літаки окупантів можуть нести надзвукові ракети "Кинжал". Ними росіяни вже неодноразово атакували Україну. Але, при цьому, українські захисники збивали частину запущених ракет за допомогою систем ППО Patriot.

Варто зауважити, що нещодавно вибухи пролунали у Харкові. Це сталося після того, як росіяни запустили у бік міста керовані авіаційні бомби.

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