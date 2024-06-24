У Харкові пролунали вибухи після пусків КАБів
У Харкові сьогодні, 24 червня, увечері пролунали вибухи. Росіяни запускали керовані авіаційні бомби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram та Повітряні сили ЗСУ у Telegram та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
Терехов написав, що у Харкові було чути серію вибухів. За його словами, зараз встановлюється, чи були вибухи у місті. При цьому більш детальних подробиць він не розкрив.
До вибухів Повітряні сили попереджали, що росіяни запустили авіаційні бомби в Харківській області.
Оновлено 23:01
Синєгубов розповів, що, за попередніми даними, окупанти вдарили по Харкову та Харківському району КАБами. Інформації щодо постраждалих немає.
Що передувало
Нагадаємо, росіяни вже неодноразово били по Харкову керованими авіаційними бомбами, які викликають значні руйнування. Ці терористичні атаки спрямовані проти цивільного населення.
Один із ударів стався вчора, 23 червня. В результаті атаки було відомо про одного загиблого та 10 поранених.
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