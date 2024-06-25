В Україні оголосили масштабну тривогу через МіГ-31К

В Україні сьогодні, 25 червня, оголосили масштабну повітряну тривогу через те, що росіяни підняли в повітря винищувач МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

Зазначимо, що в Україні повітряну тривогу через МіГ оголошують у всіх регіонах, оскільки він може нести гіперзвукові ракети "Кинжал" з великим радіусом дії.

У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку по всій Україні. МіГ-31К злетів з аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області.

Удари по Україні

Нагадаємо, російські окупанти з початку повномасштабної війни регулярно атакують Україну за допомогою дронів та ракет. Наразі ворог зосередився на українських об'єктах енергетичної інфраструктури, були серйозно пошкоджені ТЕС та ГЕС.

Також росіяни регулярно б'ють по житлових забудовах. Найбільше страждають міста, які знаходяться неподалік лінії фронту.

Зокрема, вчора, 24 червня, вибухи лунали у Харкові - росіяни вдарили по місту та району КАБами.

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