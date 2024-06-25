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В Україні оголосили масштабну тривогу через МіГ-31К

Україна, Вівторок 25 червня 2024 17:35
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В Україні оголосили масштабну тривогу через МіГ-31К Ілюстративне фото: в Україні оголосили масштабну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні сьогодні, 25 червня, оголосили масштабну повітряну тривогу через те, що росіяни підняли в повітря винищувач МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку по всій Україні. МіГ-31К злетів з аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області.

В Україні оголосили масштабну тривогу через МіГ-31КФото: карта повітряних тривог (скриншот)

Військові закликали українців не ігнорувати тривогу.

Зазначимо, що в Україні повітряну тривогу через МіГ оголошують у всіх регіонах, оскільки він може нести гіперзвукові ракети "Кинжал" з великим радіусом дії.

Удари по Україні

Нагадаємо, російські окупанти з початку повномасштабної війни регулярно атакують Україну за допомогою дронів та ракет. Наразі ворог зосередився на українських об'єктах енергетичної інфраструктури, були серйозно пошкоджені ТЕС та ГЕС.

Також росіяни регулярно б'ють по житлових забудовах. Найбільше страждають міста, які знаходяться неподалік лінії фронту.

Зокрема, вчора, 24 червня, вибухи лунали у Харкові - росіяни вдарили по місту та району КАБами.

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