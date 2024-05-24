В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31

Масштабні тривоги в Україні

Росіяни періодично підіймають повітря літак МіГ-31 і після цього по всій Україні оголошують повітряну тривогу.

Востаннє таке сталося сьогодні вранці. Військові тоді заявляли, що ракетна небезпека по всій території України через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

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