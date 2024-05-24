В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31 (отбой)

Масштабные тревоги в Украине

Россияне периодически поднимают воздух самолет МиГ-31 и после этого по всей Украине объявляют воздушную тревогу.

В последний раз такое произошло сегодня утром. Военные тогда заявляли, что ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

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