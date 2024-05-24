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В Україні є масштабна тривога. У РФ зафіксували зліт МіГу

Україна, П'ятниця 24 травня 2024 13:40
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В Україні є масштабна тривога. У РФ зафіксували зліт МіГу Фото: повітряну тривогу оголошено по всій Україні 24 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

По всій Україні оголосили повітряну тривогу у п'ятницю, 24 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

Так, тривога Україною почала поширюватися, починаючи з 13:17, о 13:25 у червоний "забарвився" Київ, за хвилину - Черкаська, Полтавська області, пізніше загроза поширилася по всій Україні.

В Україні є масштабна тривога. У РФ зафіксували зліт МіГу

Повітряна тривога в Україні 24 травня (t.me/alarmukraine)

Як зазначили у Повітряних силах, ракетна небезпека по всій території України через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Відбій тривоги

Починаючи з 13:46, по Україні почали оголошувати відбій тривоги. Наразі "червоними" залишаються Харківська, Дніпропетровська, Донецька та Запорізька області.

Додаток "Повітряна тривога" в Україні

У зв'язку з постійними обстрілами російських військ території України, важливо знати, коли оголошують загрози атак.

Зокрема, для зручності українців Міністерство трансформації розробило відповідний додаток "Повітряна тривога".

Він доступний на платформах AppStore і Google Play.

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