В Україні є масштабна тривога. У РФ зафіксували зліт МіГу
По всій Україні оголосили повітряну тривогу у п'ятницю, 24 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.
Так, тривога Україною почала поширюватися, починаючи з 13:17, о 13:25 у червоний "забарвився" Київ, за хвилину - Черкаська, Полтавська області, пізніше загроза поширилася по всій Україні.
Повітряна тривога в Україні 24 травня (t.me/alarmukraine)
Як зазначили у Повітряних силах, ракетна небезпека по всій території України через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Відбій тривоги
Починаючи з 13:46, по Україні почали оголошувати відбій тривоги. Наразі "червоними" залишаються Харківська, Дніпропетровська, Донецька та Запорізька області.
Додаток "Повітряна тривога" в Україні
У зв'язку з постійними обстрілами російських військ території України, важливо знати, коли оголошують загрози атак.
Зокрема, для зручності українців Міністерство трансформації розробило відповідний додаток "Повітряна тривога".
Він доступний на платформах AppStore і Google Play.
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