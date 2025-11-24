В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт носія "Кинджалів"

Обстріл України в ніч на 24 листопада

За даними Повітряних сил ЗСУ, У ніч на 24 листопада російські окупанти випустили по Україні 162 безпілотники різних типів. Протиповітряною обороною збито, або подавлено 125 ворожих безпілотників.

Проте зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих на одній локації. Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині.

Нагадаємо, вчора ввечері, 23 листопада, російські війська масовано атакували Харків дронами. У місті зафіксовано приліт в один з будинків та є інформація про жертв і постраждалих.

Також повідомлялось, що російські війська вночі дронами атакували портову інфраструктуру Одеської області. В результаті ворожого удару виникла пожежа на одному з суден. Також цього разу росіяни вкотре вдарили по портовій інфраструктурі регіону, пошкодивши обладнання.

Окрім того, зранку російська армія ударила безпілотником по Чернігову. Внаслідок атаки був пошкоджений приватний будинок, зайнялася пожежа. Постраждали рідні брат та сестра 2002 та 2006 років народження.