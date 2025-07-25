ua en ru
Пт, 25 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: в чому причина

П'ятниця 25 липня 2025 14:04
UA EN RU
В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: в чому причина Ілюстративне фото: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 13:56 повітряну тривогу оголошено по усій території України.

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: в чому причина

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Перед цим Повітряні сили попередили про пуски керованих авіаційних бомб (КАБів) у Донецькій області, курсом на південь Дніпропетровської області.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно обстрілює територію України. Для атак ворог застосовує ракети різних типів, артилерію, КАБи та безпілотні літальні апарати (БпЛА). До атак дронами ворог вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 25 липня росіяни запустили дві балістичні ракети та 61 дрон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Повітряна тривога
Новини
Україна отримає інноваційні німецькі радари ППО від Hensoldt: що про них відомо
Україна отримає інноваційні німецькі радари ППО від Hensoldt: що про них відомо
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті