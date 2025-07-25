ua en ru
Пт, 25 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: в чем причина

Пятница 25 июля 2025 14:04
UA EN RU
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: в чем причина Иллюстративное фото: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о взлете МиГ-31К, который является носителем "Кинжалов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 13:56 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: в чем причина

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Перед этим Воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиационных бомб (КАБов) в Донецкой области, курсом на юг Днепропетровской области.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Россия регулярно обстреливает территорию Украины. Для атак враг применяет ракеты различных типов, артиллерию, КАБы и беспилотные летательные аппараты (БпЛА). К атакам дронами враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 25 июля россияне запустили две баллистические ракеты и 61 дрон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Воздушная тревога
Новости
Украина получит инновационные немецкие радары ПВО от Hensoldt: что о них известно
Украина получит инновационные немецкие радары ПВО от Hensoldt: что о них известно
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте