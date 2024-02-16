В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, попереджають про загрозу балістики

По усій території України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають про ризик застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Де оголошена тривога
Станом на 15:06 мапа виглядає так:
Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)
Що кажуть Повітряні сили
О 14:56 Повітряні сили заявили про ризик застосування балістичного озброєння зі сходу та закликали цивільних не ігнорувати повітряну тривогу там, де вона була оголошена.
Пізніше стало відомо про рух ракети в напрямку Кременчука, втім, вона змінила напрямок в бік Кропивницького. Зокрема Повітряні сили попередили про ще один рух ракети в бік Полтавської області.
Вже після 15:00, стало відомо про черговий рух ракет на Полтавську область й Кропивницький.
О 15:07 повітряну тривогу через ризик застосування ворогом балістичного озброєння оголосили по усій території України.
Вибухи в Полтавській області
Кореспонденти "Суспільного" повідомляють про вибухи у Кременчуцькому та Миргородському районах Полтавської області.
Вибухи у Кропивницькому
Також в "Суспільне" стверджують про вибух у Кропивницькому.
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