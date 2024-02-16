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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, попереджають про загрозу балістики

Фото: в усіх областях України оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

По усій території України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають про ризик застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 15:06 мапа виглядає так:

Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)

Що кажуть Повітряні сили

О 14:56 Повітряні сили заявили про ризик застосування балістичного озброєння зі сходу та закликали цивільних не ігнорувати повітряну тривогу там, де вона була оголошена. 

Пізніше стало відомо про рух ракети в напрямку Кременчука, втім, вона змінила напрямок в бік Кропивницького. Зокрема Повітряні сили попередили про ще один рух ракети в бік Полтавської області. 

Вже після 15:00, стало відомо про черговий рух ракет на Полтавську область й Кропивницький. 

О 15:07 повітряну тривогу через ризик застосування ворогом балістичного озброєння оголосили по усій території України. 

Вибухи в Полтавській області 

Кореспонденти "Суспільного" повідомляють про вибухи у Кременчуцькому та Миргородському районах Полтавської області. 

Вибухи у Кропивницькому 

Також в "Суспільне" стверджують про вибух у Кропивницькому. 

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