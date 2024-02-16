В Украине объявили масштабную воздушную тревогу, предупреждают об угрозе баллистики

Где объявлена тревога

По состоянию на 15:06 карта выглядит так:

Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

В 14:56 Воздушные силы заявили о риске применения баллистического вооружения с востока и призвали гражданских не игнорировать воздушную тревогу там, где она была объявлена.

Позже стало известно о движении ракеты в направлении Кременчуга, впрочем, она изменила направление в сторону Кропивницкого. В частности Воздушные силы предупредили о еще одном движении ракеты в сторону Полтавской области.

Уже после 15:00, стало известно об очередном движении ракет на Полтавскую область и Кропивницкий.

В 15:07 воздушную тревогу из-за риска применения врагом баллистического вооружения объявили по всей территории Украины.

Взрывы в Полтавской области

Корреспонденты "Суспільного" сообщают о взрывах в Кременчугском и Миргородском районах Полтавской области.

Взрывы в Кропивницком

Также в "Суспільне" утверждают о взрыве в Кропивницком.