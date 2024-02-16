В Украине объявили масштабную воздушную тревогу, предупреждают об угрозе баллистики

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждают о риске применения баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена тревога
По состоянию на 15:06 карта выглядит так:
Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)
Что говорят Воздушные силы
В 14:56 Воздушные силы заявили о риске применения баллистического вооружения с востока и призвали гражданских не игнорировать воздушную тревогу там, где она была объявлена.
Позже стало известно о движении ракеты в направлении Кременчуга, впрочем, она изменила направление в сторону Кропивницкого. В частности Воздушные силы предупредили о еще одном движении ракеты в сторону Полтавской области.
Уже после 15:00, стало известно об очередном движении ракет на Полтавскую область и Кропивницкий.
В 15:07 воздушную тревогу из-за риска применения врагом баллистического вооружения объявили по всей территории Украины.
Взрывы в Полтавской области
Корреспонденты "Суспільного" сообщают о взрывах в Кременчугском и Миргородском районах Полтавской области.
Взрывы в Кропивницком
Также в "Суспільне" утверждают о взрыве в Кропивницком.
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