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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу, предупреждают об угрозе баллистики

Фото: во всех областях Украины объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждают о риске применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 15:06 карта выглядит так:

Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

В 14:56 Воздушные силы заявили о риске применения баллистического вооружения с востока и призвали гражданских не игнорировать воздушную тревогу там, где она была объявлена. 

Позже стало известно о движении ракеты в направлении Кременчуга, впрочем, она изменила направление в сторону Кропивницкого. В частности Воздушные силы предупредили о еще одном движении ракеты в сторону Полтавской области. 

Уже после 15:00, стало известно об очередном движении ракет на Полтавскую область и Кропивницкий. 

В 15:07 воздушную тревогу из-за риска применения врагом баллистического вооружения объявили по всей территории Украины.

Взрывы в Полтавской области 

Корреспонденты "Суспільного" сообщают о взрывах в Кременчугском и Миргородском районах Полтавской области. 

Взрывы в Кропивницком 

Также в "Суспільне" утверждают о взрыве в Кропивницком.

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