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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: в чому причина

П'ятниця 01 грудня 2023 11:07
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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: в чому причина Фото: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: в чому причина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Причиною тому є зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 11:04 повітряну тривогу було оголошено по усій території України. Мапа виглядає так:

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: в чому причина

Фото: карта повітряних тривог станом на 11:04 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - пише пресслужба Повітряних сил.

Атака РФ по Україні 1 грудня

Цієї ночі, 1 грудня, російські терористи вкотре атакували Україну дронами-камікадзе та однією керованою ракетою. Загалом ворог випустив дві КАР Х-59 та 25 ударних БПЛА Shahed-136/131. Основним напрямком удару був південь й схід України, а пуски здійснювались з двох напрямку - мис Чауда й Приморсько-Ахтарськ.

Протиповітряна оборона знищила 18 ударних безпілотника й одну керовану авіаційну ракету Х-59.

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