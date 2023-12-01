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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: в чем причина

Пятница 01 декабря 2023 11:07
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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: в чем причина Фото: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу: в чем причина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной тому взлет российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 11:04 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Карта выглядит так:

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: в чем причина

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 11:04 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Атака РФ по Украине 1 декабря

Этой ночью, 1 декабря, российские террористы в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе и одной управляемой ракетой. В общем враг выпустил две КАР Х-59 и 25 ударных БПЛА Shahed-136/131. Основным направлением удара был юг и восток Украины, а пуски осуществлялись с двух направлений - мыс Чауда и Приморско-Ахтарск.

Противовоздушная оборона уничтожила 18 ударных беспилотника и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

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