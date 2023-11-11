В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, росіяни підняли МіГ-31К

Де оголошена тривога

Станом на 12:08 мапа повітряних тривог виглядає так:

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:08 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МиГ-31К ПКС рф з аеродрому Саваслейка.", - пише пресслужба Повітряних сил.

Ранкова атака на Київську область

Цього ранку, 11 листопада, перед оголошення повітряної тривоги, у Києві пролунали вибухи. Міський голова Віталій Кличко заявив, що вибухи було чутно на лівому березі столиці. Пізніше стало відомо про роботу протиповітряної оборони по балістиці ворога на території регіону.

Через деякий час Повітряні сили заявили, що зенітно-ракетний комплекс Patriot збив балістичну ракету, а в Міністерстві внутрішніх справ показали фотографії руйнувань в регіоні.