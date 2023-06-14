В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, повідомляють про зліт МіГ-31к

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу пізно увечері 14 червня. Моніторингові паблики повідомляють про зліт Міг-31к.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
У свою чергу, керівник Дніпропетровської облради Микола Лукашук наголосив, що ніч може бути важкою.
Моніторингові паблики повідомляють про зліт Ту-95 у РФ
За даними моніторингових пабліків, у повітрі знаходиться 5 бортів ТУ-95мс та 2 борти ТУ-22М3. На рубіж пусків, у район Каспійського моря, прямує щонайменше 4 борти ТУ-95мс.
Якщо їх курс залишиться тим самим, то орієнтовно о 00:50 - 01:30 літаки будуть на рубежі пусків ракет.
Атаки окупантів по Україні
Війська РФ у червні часто завдають комбінованих ударів по території України з використанням крилатих та балістичних ракет різних типів, а також із дронами-камікадзе.
Так, окупанти в ніч на 14 червня завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ракет "Калібр" та дронів-камікадзе, в результаті якого в Одесі троє людей загинули та 13 - отримали поранення.
Днем раніше, 13 червня війська РФ також завдали масованого удару. Число жертв обстрілу у Кривому Розі склало 12 людей.
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