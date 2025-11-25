В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К

"Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К", - заявили у Повітряних силах ЗСУ.

Крім того, Повітряні Сили ЗСУ повідомили про пуски ворожих ракет із території Сумської області та зафіксували їхній рух у бік Чернігівщини, після чого траєкторія змінилася у напрямку столиці.

Близько 06:58 було зафіксовано пуск ракети "Кинджал" із Сумської області в напрямку Чернігівщини та Києва. Через кілька хвилин - о 06:59 - ЗСУ повідомили про ймовірний пуск другої ракети "Кинджал".

Це одна з найнебезпечніших систем озброєння, що перебувають на озброєнні Росії. Через їхню швидкість та здатність маневрувати в польоті ракети "Кинжал" становлять критичну загрозу для цивільної інфраструктури та життя людей.

О 07:03 надійшло офіційне попередження для Києва та області: крилаті ракети наближаються зі сходу, усіх мешканців закликали залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки.

Станом на 7:00 карта Україна повністю почервоніла.

Влада та рятувальні служби закликають громадян негайно пройти в укриття або безпечні місця, не перебувати біля вікон і слідкувати лише за офіційними повідомленнями.