В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К

Ілюстративне фото: повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача-перехоплювача МіГ-31К - літака-носія гіперзвукової ракети "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К", - заявили у Повітряних силах ЗСУ.

Крім того, Повітряні Сили ЗСУ повідомили про пуски ворожих ракет із території Сумської області та зафіксували їхній рух у бік Чернігівщини, після чого траєкторія змінилася у напрямку столиці.

Близько 06:58 було зафіксовано пуск ракети "Кинджал" із Сумської області в напрямку Чернігівщини та Києва. Через кілька хвилин - о 06:59 - ЗСУ повідомили про ймовірний пуск другої ракети "Кинджал".

Це одна з найнебезпечніших систем озброєння, що перебувають на озброєнні Росії. Через їхню швидкість та здатність маневрувати в польоті ракети "Кинжал" становлять критичну загрозу для цивільної інфраструктури та життя людей.

О 07:03 надійшло офіційне попередження для Києва та області: крилаті ракети наближаються зі сходу, усіх мешканців закликали залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки.

Станом на 7:00 карта Україна повністю почервоніла.

Влада та рятувальні служби закликають громадян негайно пройти в укриття або безпечні місця, не перебувати біля вікон і слідкувати лише за офіційними повідомленнями.

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада Росія влаштувала цинічну комбіновану атаку на Київ. За допомогою ракет та безпілотників по столиці пролунали вибухи, що призвели до проблем з енерго- та водопостачанням.

Були зруйновані житлові будинки в Печерському та Дніпровському районах, де виникли пожежі.

