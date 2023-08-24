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В Україні оголошено повітряну тривогу, зафіксовано зліт МіГ-31К

Четвер 24 серпня 2023 15:34
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В Україні оголошено повітряну тривогу, зафіксовано зліт МіГ-31К Фото: повітряна тривога в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

По усій території України було оголошено про повітряну тривогу. В Росії зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 15:31 мапа повітряних тривог виглядає так:

В Україні оголошено повітряну тривогу, зафіксовано зліт МіГ-31К

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт МіГ-31К на території країни-терориста.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", - пише пресслужба.

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