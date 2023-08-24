В Україні оголошено повітряну тривогу, зафіксовано зліт МіГ-31К

По усій території України було оголошено про повітряну тривогу. В Росії зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога Станом на 15:31 мапа повітряних тривог виглядає так: Причина повітряної тривоги Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт МіГ-31К на території країни-терориста. "Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", - пише пресслужба.