В Україні оголошено повітряну тривогу, зафіксовано зліт МіГ-31К
Фото: повітряна тривога в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
По усій території України було оголошено про повітряну тривогу. В Росії зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Де оголошена тривога
Станом на 15:31 мапа повітряних тривог виглядає так:
Причина повітряної тривоги
Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт МіГ-31К на території країни-терориста.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", - пише пресслужба.
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