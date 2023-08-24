В Украине объявлена воздушная тревога, зафиксирован взлет МиГ-31К

По всей территории Украины было объявлено о воздушной тревоге. В России зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога По состоянию на 15:31, карта воздушных тревог выглядит так: Причина воздушной тревоги Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета МиГ-31К на территории страны-террориста. "Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", - пишет пресс-служба.