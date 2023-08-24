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В Украине объявлена воздушная тревога, зафиксирован взлет МиГ-31К

Четверг 24 августа 2023 15:34
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В Украине объявлена воздушная тревога, зафиксирован взлет МиГ-31К Фото: воздушная тревога в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По всей территории Украины было объявлено о воздушной тревоге. В России зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 15:31, карта воздушных тревог выглядит так:

В Украине объявлена воздушная тревога, зафиксирован взлет МиГ-31К

Причина воздушной тревоги

Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета МиГ-31К на территории страны-террориста.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", - пишет пресс-служба.

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