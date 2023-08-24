В Украине объявлена воздушная тревога, зафиксирован взлет МиГ-31К
Фото: воздушная тревога в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
По всей территории Украины было объявлено о воздушной тревоге. В России зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена тревога
По состоянию на 15:31, карта воздушных тревог выглядит так:
Причина воздушной тревоги
Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета МиГ-31К на территории страны-террориста.
"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", - пишет пресс-служба.
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