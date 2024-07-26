В Украине объявлена масштабная тревога: взлетел российский МиГ-31К

В ночь с 25 на 26 июля по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Причиной стал взлет российского МиГ-31К и движение дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 00:33, воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях. Также тревога продолжается в Луганской области и в оккупированном Крыму.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", - говорится в сообщении в 00:12.

Напомним, что ранее вечером, 25 июля, в России был замечен взлет шести бортов вражеской авиации. Среди них были самолеты Ту-95 и Ту-22.

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области зафиксировали самую длинную воздушную тревогу с начала полномасштабной войны. Она длилась более двух суток.

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