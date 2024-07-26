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В Украине объявлена масштабная тревога: взлетел российский МиГ-31К

Пятница 26 июля 2024 00:17
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В Украине объявлена масштабная тревога: взлетел российский МиГ-31К Фото: угроза ракетного удара (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 25 на 26 июля по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Причиной стал взлет российского МиГ-31К и движение дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", - говорится в сообщении в 00:12.

Обновлено в 00:19

Кроме самолета военные зафиксировали движение ударных БПЛА:

  • с северо-востока через Сумскую область в направлении Черниговской;
  • с юга через Херсонскую область в направлении Николаевской и Одесской областей.

Обновлено в 00:29

Военные сообщили об отбое угрозы по МиГ-31К.

Обновлено в 00:40

В Воздушных силах обновили данные о движении БпЛА:

  • группа на границе Сумской и Черниговской областей;
  • группа в районе Херсона.

Где объявлена тревога

По состоянию на 00:33, воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях. Также тревога продолжается в Луганской области и в оккупированном Крыму.

В Украине объявлена масштабная тревога: взлетел российский МиГ-31К

Напомним, что ранее вечером, 25 июля, в России был замечен взлет шести бортов вражеской авиации. Среди них были самолеты Ту-95 и Ту-22.

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области зафиксировали самую длинную воздушную тревогу с начала полномасштабной войны. Она длилась более двух суток.

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