В Україні оголошено масштабну тривогу: Росія запустила ракети з літаків Ту-95МС

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу в ніч на суботу, 1 червня, через атаку російською авіацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Близько 01:40 Повітряні сили повідомили про те, що російські війська підняли у повітря не близько чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Літаки запустили по Україні ракети.
"Ракетна небезпека для східних областей", - повідомили Повітряні сили.
Тривога в східних областях пов'язана з пусками крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС.
Нагадаємо, в Україні заборонено знімати та публікувати роботу ППО й наслідки ракетних ударів. Окрім цього жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.
Оновлено о 02:47.
Сигнал повітряної тривоги через загрозу російських ударів поширився майже по всій території України. - Сирена звучить у Києві.
Оновлено о 03:20.
Сили оборони Півдня повідомили про те, що по регіонах іде бойова робота сил ППО.
"Не виключено використання ворогом і балістичного озброєння! Будьте в укриттях", - сказано у повідомленні.
Оновлено о 03:30.
Повітряні сили повідомили про те, що перші ракети з бомбардувальників Ту-95МС вже перетинають кордон України. Вони рухаються із Сумської області західним курсом.
Нагадаємо, регіонами України вже ширився сигнал тривоги через запуск росіянами безпілотників по типу "Шахед". Ворожі дрони рухались з південних областей у центральні та північні.
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