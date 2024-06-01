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В Украине объявлена масштабная тревога: Россия запустила ракеты с самолетов Ту-95МС

Фото: Россия запустила ракеты по Украине 1 июня (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога в ночь на субботу, 1 июня, из-за атаки российской авиацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Около 01:40 Воздушные силы сообщили о том, что российские войска подняли в воздух около четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Самолеты запустили по Украине ракеты.

"Ракетная опасность для восточных областей" - сообщили Воздушные силы.

Тревога в восточных областях связана с пусками крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС.

Напомним, в Украине запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Кроме этого жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Обновлено в 02:47.

Сигнал воздушной тревоги из-за угрозы российских ударов распространился почти по всей территории Украины. – Сирена звучит в Киеве.

Карта воздушных тревог

Воздушная тревога в Украине

Напомним, по регионам Украины уже распространялся сигнал тревоги из-за запуска россиянами беспилотников по типу "Шахед". Вражеские дроны двигались из южных областей в центральные и северные.

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