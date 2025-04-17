В Україні оголошено масштабну тривогу: в чому причина

Обстріли України з боку Росії

Росія регулярно обстрілює територію України, у тому ж числі й цивільні об'єкти країни. Під ударами опиняються житлові будинки, лікарні, школи, об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок атак гинуть і отримують поранення мирні жителі, серед яких часто є діти.

Для обстрілів використовуються різноманітні види озброєння - ракети різного типу, дрони-камікадзе, артилерія, авіаційні бомби. Практично щоночі Росія також запускає ударні БпЛА. Наприклад, у ніч на 17 квітня терористи атакували Україну 5 ракетами й 75 дронами.

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