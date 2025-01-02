В Україні оголошено масштабну тривогу: в чому причина

Станом на 14:17 повітряну тривогу оголошено, як й згадувалось вище, по усій території країни.

Фото: карта повітряних тривог станом на 14:20 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

"Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Обстріли України

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно вдаються до обстрілів території України. Для атак ворог застосовує артилерію, ракети, безпілотні літальні апарати (БпЛА) та керовані авіаційні бомби (КАБ).

У ніч на 2 січня Росія запустила проти України 72 безпілотники. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 47 з них.

За словами голови Міністерства енергетики України, 2024-й рік став найскладнішим для енергосистеми України від початку повномасштабної війни.