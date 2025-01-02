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В Украине объявлена масштабная тревога: в чем причина

Иллюстративное фото: в Украине объявлена масштабная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 14:17 воздушная тревога объявлена, как и упоминалось выше, по всей территории страны.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 14:20 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

"Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к обстрелам территории Украины. Для атак враг применяет артиллерию, ракеты, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и управляемые авиационные бомбы (УАБ).

В ночь на 2 января Россия запустила против Украины 72 беспилотника. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 47 из них.

По словам главы Министерства энергетики Украины, 2024-й год стал самым сложным для энергосистемы Украины с начала полномасштабной войны.

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