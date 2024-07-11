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В Україні оголошено масштабну тривогу: в чому причина (відбій)

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Як й згадувалось вище, повітряну тривогу оголошено по усій території України. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 15:32 (alerts.in.ua)

Зліт МіГ-31К 

"Ракетна небезпека по всій території України.Зафіксовано зліт МіГ-31К!", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ). 

Відбій тривоги 

В Україні почали поступово оголошувати відбій повітряної тривоги. 

Обстріли України 

Протягом останніх місяців ворог посилив обстріли України. У ніч на 11 липня ворог атакував Сумську область двома балістичними ракетами "Іскандер-М", які були запущені із Курської області Росії, а також запустив 6 БпЛА типу Shahed-131/136 із російського Приморсько-Ахтарську. 

Протиповітряна оборона (ППО) знищила усі безпілотники у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна в УкраїніПовітряна тривога