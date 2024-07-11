В Украине объявлена масштабная тревога: в чем причина (отбой)
Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Как и упоминалось выше, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 15:32 (alerts.in.ua)
Взлет МиГ-31К
"Ракетная опасность по всей территории Украины. Зафиксирован взлет МиГ-31К!", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Отбой тревоги
В Украине начали постепенно объявлять отбой воздушной тревоги.
Обстрелы Украины
В течение последних месяцев враг усилил обстрелы Украины. В ночь на 11 июля враг атаковал Сумскую область двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", которые были запущены из Курской области России, а также запустил 6 БпЛА типа Shahed-131/136 из российского Приморско-Ахтарска.
Противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила все беспилотники в Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.
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