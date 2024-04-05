В Україні оголошено масштабну тривогу: в чому причина

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт ворожого винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 16:33 повітряну тривогу оголошено по усій території країни. Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua) Що кажуть Повітряні сили "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - пише пресслужба Повітряних сил. Варто додати, що винищувач є носієм ракет "Кинджал". Вибухи у Харкові Як повідомляє "Суспільне", у Харкові пролунала серія вибухів. Нічна атака на Україну 5 квітня У ніч на 5 квітня, ворог застосував проти України: 2 зенітні керовані ракети С-300/С-400;

3 балістичні ракети "Іскандер-М";

13 ударних БпЛА типу Shahed. Під час відбиття атаки протиповітряна оборона знищила 13 "Шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.