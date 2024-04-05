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В Україні оголошено масштабну тривогу: в чому причина

П'ятниця 05 квітня 2024 16:39
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В Україні оголошено масштабну тривогу: в чому причина Фото: в Україні оголошено масштабну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт ворожого винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 16:33 повітряну тривогу оголошено по усій території країни.

В Україні оголошено масштабну тривогу: в чому причина

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Що кажуть Повітряні сили

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - пише пресслужба Повітряних сил.

Варто додати, що винищувач є носієм ракет "Кинджал".

Вибухи у Харкові

Як повідомляє "Суспільне", у Харкові пролунала серія вибухів.

Нічна атака на Україну 5 квітня

У ніч на 5 квітня, ворог застосував проти України:

  • 2 зенітні керовані ракети С-300/С-400;
  • 3 балістичні ракети "Іскандер-М";
  • 13 ударних БпЛА типу Shahed.

Під час відбиття атаки протиповітряна оборона знищила 13 "Шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

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