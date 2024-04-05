В Украине объявлена масштабная тревога: в чем причина

Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете вражеского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 16:33 воздушная тревога объявлена по всей территории страны. Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua) Что говорят Воздушные силы "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - пишет пресс-служба Воздушных сил. Следует добавить, что истребитель является носителем ракет "Кинжал". Взрывы в Харькове Как сообщает "Суспільне", в Харькове прогремела серия взрывов. Ночная атака на Украину 5 апреля В ночь на 5 апреля враг применил против Украины: 2 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400;

3 баллистические ракеты "Искандер-М";

13 ударных БпЛА типа Shahed. В ходе отражения атаки противовоздушная оборона уничтожила 13 "Шахедов" в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях.