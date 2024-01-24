UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні оголошено масштабну тривогу: в чому причина

Фото: в Україні оголошено масштабну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31 з аеродрому Моздок (Північний Кавказ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога 

Повітряну тривогу оголосили в усіх областях України. Станом на 11:44 мапа виглядає так: 

Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)

Що кажуть Повітряні сили 

О 11:41 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку Харківську та Донецьку області. Вже через хвилину Україною почала ширитись повітряна небезпека

Нічна атака "Шахедів"

В ніч із 23 на 24 січня терористи вкотре атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". Українські сили ППО знищили один ворожий дрон-камікадзе. Загалом ворог застосував шість БпЛА. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Українівоздушная тревога