В Україні оголошено масштабну тривогу через загрозу балістики

Понеділок 25 серпня 2025 15:06
В Україні оголошено масштабну тривогу через загрозу балістики Фото: Повітряна тривога в Україні 25 серпня (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Сьогодні, 25 серпня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Сигнал у столиці оголосили о 14:58. Далі тривога почала ширитися і по іншим регіонам.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!", - попередили військові.

Після цього у Повітряних силах поінформували про фіксацію російської ракети, яка рухалася в напрямку Сумщини.

Карта повітряних тривог

Варто нагадати, що в Україні діє сувора заборона на зйомку та публікацію роботи сил протиповітряної оборони, а також наслідків ракетних атак.

Жителям регіонів, де оголошено повітряну тривогу, рекомендується зберігати спокій і в разі небезпеки негайно пройти до укриття.

Нагадаємо, що вчора 24 серпня, у День Незалежності України, російські війська завдали удару по місту Костянтинівка. Керовані авіабомби ФАБ-250 влучили у центр громади.

