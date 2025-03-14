В Україні оголошено масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ 31К", - повідомили у Повітряних силах.

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом він поширився на всю територію України.

Також Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Там можлива загроза застосування авіаційних засобів ураження.