В Україні оголошено масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К

В Україні ввечері п'ятниці, 14 березня, було оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт російського МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ 31К", - повідомили у Повітряних силах.
Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом він поширився на всю територію України.
Також Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Там можлива загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Донеччина. Зокрема, росіяни вдарили по лікарні в Золочеві, була пожежа і є постраждала.
Зазначимо, що окупанти влаштували нову атаку дронами по Україні, починаючи з 23:00 четверга, 13 березня. Тривога лунала у декількох областях.
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